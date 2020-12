Na Celjskem policisti 36-letniku od junija zasegli 10 vozil

Celje, 3. decembra - Policisti iz Slovenskih Konjic so v sredo na območju Loč ustavili 36-letnika, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola. Gre za starega znanca policije, saj so mu od junija zasegli že skupaj deset vozil, v večini primerov zato, ker je vozil opit, ali pa so bila vozila neizpravna.