Mariborčanka naj bi sosedom s kislino polila otroški voziček

Maribor, 3. decembra - Na mariborski policijski upravi so potrdili navedbe, ki so se pojavile na družbenih omrežjih, da so v sredo obravnavali prijavi poškodovanja otroških vozičkov v blokovskem naselju na Borštnikovi ulici v Mariboru. Med drugim naj bi po navedbah stanovalcev ena od sosed s kislino polila otroški voziček, a na srečo pri tem ni bil nihče poškodovan.