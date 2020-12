Z mariborske NIJZ sporočajo, da še vedno cepijo proti gripi

Maribor, 3. decembra - Z mariborske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) sporočajo, da še vedno izvajajo cepljenje proti gripi. Vse, ki so že naročeni, pozivajo, da se cepljenja udeležijo. V primeru, da so cepljenje opravili kje drugje, pa prosijo, da jim to sporočijo, da lahko pripravljene odmerke uporabijo za druge osebe.