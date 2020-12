Ljubljanska borza: Indeks pridobil pol odstotka

Ljubljana, 3. decembra - Indeks SBI TOP je dopoldne na borzi pridobil 0,56 odstotka. Največ povpraševanja je bilo doslej po delnicah Krke; promet z njimi pa je presegel 700.000 evrov, delnice pa so se podražile za 0,45 odstotka. Več kot poldrug odstotek so sicer v prvi kotaciji doslej pridobile delnice Petrola in Intereurope.