Razmere v domovih za upokojence v Izoli in Luciji se umirjajo

Lucija/Izola, 3. decembra - Največ okužb v obalnih domovih za upokojence je bilo minule dni v Izoli in Luciji, vendar iz obeh ustanov poročajo o zmanjševanju števila okuženih in umirjanju razmer. V Centru za starejše občane Lucija je ta čas sicer aktivno okuženih 55 stanovalcev in 15 zaposlenih, v Domu upokojencev Izola pa 65.