Iz sindikalnih vrst novi pozivi in predlogi za sedmi protikoronski zakon

Ljubljana, 3. decembra - Iz sindikalnih vrst prihajajo novi pozivi in predlogi vladi ob pripravi predloga sedmega protikoronskega zakona. Svoje so predstavili v KSS Pergam, Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije in Sindikatu obrti in podjetništva. Kritični so tudi, ker da niso vključeni v pripravo protikoronske zakonodaje, dosedanji ukrepi pa da niso zadostni.