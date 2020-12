Cene zemeljskega plina v tretjem četrtletju nižje, cene električne energije višje

Ljubljana, 3. decembra - Povprečne cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce v Sloveniji so se v tretjem četrtletju glede na drugo četrtletje znižale za štiri odstotke, cene električne energije za gospodinjske odjemalce pa so se v enakem obdobju povišale za 29 odstotkov. V drugem trimesečju so bile namreč cene električne energije nižje zaradi vladnih ukrepov.