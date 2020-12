Hummels naj ne bi bil težje poškodovan

Dortmund, 3. decembra - Nemški nogometni reprezentant in branilec dortmundske Borussie Mats Hummels se je poškodoval na sredini tekmi lige prvakov proti Laziu. V sodniškem podaljšku je po trku s Cirom Immobilejem odšepal z igrišča in se pritoževal nad bolečinami v kolenu. A zdravniški pregledi so pokazali, da poškodba ni hujše narave in da se bo hitro vrnil na igrišča.