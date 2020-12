Na Hrvaškem sneg ohromil cestni promet

Zagreb, 3. decembra - Sneg, ki je v sredo začel padati na Hrvaškem, je ohromil promet na cestah v Gorskem kotarju in Liki. Zaradi snega in ledu danes ni cestnih povezav med obalo in notranjostjo države za tovornjake s prikolicami in priklopnike. Največ snega so danes izmerili v Nacionalnem parku Risnjak in Delnicah, kjer je zapadlo od 35 do 40 centimetrov snega.