Umrl nekdanji francoski predsednik Giscard d'Estaing

Pariz/Bruselj, 3. decembra - Za posledicami koronavirusne bolezni 19 je v sredo umrl nekdanji francoski predsednik Valery Giscard d'Estaing, poročajo tuje tiskovne agencije. Star je bil 94 let, umrl pa je na svojem domu v osrednji Franciji. Odzivi na smrt velikega državnika in Evropejca se vrstijo v Franciji in v EU.