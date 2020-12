V Izraelu več kot 1500 okužb z novim koronavirusom v enem dnevu

Tel Aviv, 3. decembra - V Izraelu so v zadnjem dnevu prvič po več tednih spet potrdili več kot 1500 okužb z novim koronavirusom. Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da so v 24 urah potrdili 1523 novih okužb, kar je največ od sredine oktobra, ko so jih potrdili 1612, poroča nemška tiskovna agencija dpa.