Nevladniki opozarjajo na strupene kemikalije v človeškem telesu

Ljubljana, 3. decembra - Škodljive kemikalije, ki so sestavni del prehranske embalaže, prehajajo tudi v človeška telesa, je pokazala raziskava okoljevarstvene mreže Zero Waste Europe, izvedena tudi v Sloveniji. Med kemikalijami so tudi ftalati in fenoli, ki so povezani z rakavimi obolenji in srčno-žilnimi boleznimi ter vplivajo na reproduktivni in imunski sistem.