TZS: Z neciljno usmerjenimi ukrepi se povzroča neutemeljena gospodarska škoda

Ljubljana, 3. decembra - V trgovinski zbornici podpirajo prizadevanja za zajezitev širjenja koronavirusa med ljudmi, so pa prepričani, da ukrepi niso ciljno usmerjeni, s čimer se povzroča neutemeljena gospodarska škoda. Vlado so zato znova pozvali, da omogoči obratovanje prodajaln, pozvali pa so tudi k vključitvi ukrepov za pomoč trgovcem v sedmi protikoronski zakon.