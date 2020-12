V Radovljici na podlagi Almire raziskujejo slovensko modno identiteto

Radovljica, 3. decembra - Muzeji radovljiške občine letos veliko pozornost namenjajo že pred 20 leti propadli radovljiški tovarni pletenin Almira - Alpska modna industrija. Kot poudarjajo, Almire res ni več, vendar njen spomin ne bledi, ostali so izdelki in bogato znanje. Poleti so pripravili posebno razstavo o Almiri, danes pa še spletni simpozij o modi in vplivu Almire.