Razstava Alan Ford teče častni krog v Beogradu

Beograd, 4. decembra - V beograjskem Muzeju Jugoslavije so na ogled postavili razstavo Alan Ford teče častni krog, piše na spletni strani postavitve. Razstava, ki je bila ob lanski 50-letnici kultnega stripovskega junaka na ogled v Narodni galeriji, vključuje 152 originalnih stripovskih tabel, nastalih med letoma 1969 in 1975, ko sta strip ustvarjala Bunker in Magnus.