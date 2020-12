Policijski sindikat Slovenije se pripravlja na stavko

Ljubljana, 3. decembra - Svet Policijskega sindikata Slovenije (PSS) je na sredini korespondenčni seji soglasno ugotovil, da vlada neposredno krši del sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev, s čimer so izpolnjeni pogoji za napoved stavke zaposlenih na notranjem ministrstvu, policiji in inšpektoratu za notranje zadeve, so danes sporočili iz sindikata.