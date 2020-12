Moški zaradi napada na škofjeloške policiste v priporu

Škofja Loka, 3. decembra - Gorenjski kriminalisti so kazensko ovadili moškega, ki je v ponedeljek popoldan ob preverjanju prijave kršitve javnega reda in miru v Škofji Loki grozil policistom in jih napadel. Okrožno sodišče je zoper moškega, ki je osumljen napada na policiste med opravljanjem njihovih nalog, v sredo odredilo pripor. Grozi mu do pet leta zapora.