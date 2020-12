Poročilo: Slovenija v NEPN ni ustrezno naslovila energetske revščine

Ljubljana, 3. decembra - Slovenija kljub zahtevam EU v energetskem in podnebnem načrtu ni ustrezno naslovila energetske revščine, opozarja poročilo, ki so ga na evropski ravni pripravile okoljevarstvene organizacije. Podala ni niti jasne opredelitve energetske revščine, kar je osnova, ki jo zahteva EU, so opozorili v društvu Focus, ki je sodelovalo v raziskavi.