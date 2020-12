V mednarodni policijski akciji odkrili 4031 denarnih mul

Ljubljana, 3. decembra - Europol in organi kazenskega pregona iz 26 držav so v okviru šeste operacije evropskega programa odkrivanja denarnih mul, ki je potekala od 15. septembra do 30. novembra, identificirali 4031 denarnih mul, 422 posameznikov pa je bilo aretiranih. Z operacijo, v kateri je sodelovala tudi slovenska policija, so preprečili za 33,5 milijona evrov škode.