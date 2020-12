Iran inšpektorjem IAEA prepovedal dostop do svojih jedrskih objektov

Teheran, 3. decembra - Iranski parlament je sprejel zakon, ki inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) prepoveduje dostop do iranskih jedrskih objektov. Poleg tega vladi nalaga, naj znova začne bogatenje urana do 20 odstotkov in namesti naprednejše centrifuge za bogatenje urana, če mednarodna skupnost v dveh mesecih ne bo omilila sankcij proti Iranu.