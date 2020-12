Kitare Eddieja Van Halena na dražbi prodane za skupno 422.050 dolarjev

Los Angeles, 3. decembra - Na dvodnevni dražbi avkcijske hiše Julien's z naslovom Ikone & idoli so tri kitare nedavno preminulega legendarnega rockerja in kitarista Eddieja Van Halena prodali za skupno 422.050 ameriških dolarjev. Največ, dobrih 230.000 dolarjev, so iztržili za ikonično električno kitaro Kramer, ki jo je Van Halen ustvaril s kitarskim tehnikom Mattom Bruckom.