V Moderni galeriji mednarodna konferenca Ves svet kot naš svet

Ljubljana, 3. decembra - V Moderni galeriji se popoldne začenja dvodnevna mednarodna konferenca Ves svet kot naš svet. Sodelujoči bodo vnovič premišljali univerzalno v času globalnega kapitalizma in pandemije, da bi na novo razmislili skupno prihodnost in pojavnost umetnosti v svetu, ki (še) ni naš svet, so zapisali organizatorji.