Rast koronavirusnih okužb na Novomeškem in v Krškem pripisujejo okrepljenemu testiranju

Novo mesto/Krško, 3. decembra - Pri številu odkritih okužb z novim koronavirusom na Dolenjskem in v Posavju zadnje dni izstopata Mestna občina Novo mesto in Občina Krško. V obeh občinah ta trend pripisujejo zadnjemu okrepljenemu testiranju s hitrimi testi in ne novim žariščem. Okuženi v glavnini prebolevajo blažjo obliko bolezni.