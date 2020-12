Na Bovškem zapadlo do pol metra snega

Nova Gorica, 3. decembra - Na Severnem Primorskem je v sredo popoldan in ponoči zapadlo več snega, na Idrijsko-Cerkljanskem okrog 30 centimetrov, na Bovškem in Oblakovem vrhu pa med 40 in 50 centimetrov, je za STA povedal vodja vzdrževanja v družbi Kolektor CPG Vanči Premrl. Ceste so plužili in posipali, kljub temu pa je prišlo do nekaj zdrsov tovornih vozil.