ZN: Zaradi pandemije do leta 2030 po svetu več kot milijarda revnih

New York, 3. decembra - Zaradi dolgoročnih učinkov pandemije covida-19 bi lahko do leta 2030 po svetu v revščini živela več kot milijarda ljudi, kaže danes objavljena študija ZN. Kot ugotavlja Program ZN za razvoj (UNDP), se bo to zgodilo, če bo gospodarska kriza trajala dlje časa, okrevanje pa se bo zavleklo, kar bi v revščino pahnilo še 207 milijonov ljudi.