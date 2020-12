Generalni sekretar ZN Guterres svet pozval k podnebni akciji

New York, 3. decembra - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v sredo na univerzi Columbia v New Yorku opozoril, da človeštvo nadaljuje samomorilsko vojno proti naravi. Države je pozval, naj izpolnijo zaveze in pariškega podnebnega sporazuma. Svetovna meteorološka organizacija (WMO) pa je objavila novo poročilo o globalnem segrevanju.