Newyorške borze trgovanje končale neenotno, S&P 500 rekordno

New York, 2. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno, potem ko so vlagatelji premlevali znake o gospodarski šibkosti zaradi vse večjega števila obolelih s covidom-19 in napredek na področju cepiva proti tej bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Po uvodnem padcu je novo rekordno vrednost zabeležil indeks S&P 500.