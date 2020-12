Vlada danes o ukrepih in predvidoma o programu sproščanja ukrepov za zajezitev novega koronavirusa

Ljubljana, 3. decembra - Vlada bo tudi danes pretresala ukrepe, ki jih je sprejela za omejitev širjenja novega koronavirusa. Glede na napovedi bodo obravnavali tudi načrt sproščanja ukrepov, za čas ko bo epidemiološko stanje to omogočalo. Do tega, da bi se to zgodilo že danes, sta sicer minister za zdravje Tomaž Gantar in vodja svetovalne skupine Bojana Beović zadržana.