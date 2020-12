Maribor v srednjeevropski ligi uspešen še petič zaporedoma

Maribor, 2. decembra - Odbojkarji Merkur Maribora nadaljujejo zmagovito serijo v srednjeevropski ligi. Na svoji sedmi tekmi so še petič zaporedoma zmagali, še drugič v sezoni so bili boljši od Holding Graza. Tako kot na prvi tekmi v Gradcu so tudi tokrat zmagali s 3:1 (22, 18, -21, 17) in so z eno nogo že na zaključnem turnirju.