Afganistanska vlada in talibani z dogovorom o pravilih mirovnih pogajanj

Doha, 2. decembra - Afganistanska vlada in talibani so dosegli dogovor o pravilih mirovnih pogajanj. Zdaj bodo sledili še pogovori o dnevnem redu pogajanj, sta danes potrdili obe strani. ZDA in Združeni narodi so pozdravili ta preboj v pogovorih, ki v katarski Dohi potekajo od septembra.