Sip Šempeter prizadejal prvi poraz Kamničankam

Kamnik, 2. decembra - Aktualne slovenske odbojkarske prvakinje iz Kamnika so po sedmih zmagah zabeležile prvi poraz v državnem prvenstvu. Na derbiju prvouvrščenih ekip so jih premagale igralke Sip Šempetra, in sicer po hudem, izenačenem boju, izid je bil 2:3. Kljub porazu je Calcit pred Šempetrankami na prvenstveni lestvici zadržal pet točk prednosti.