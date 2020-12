Macron in Guterres gostila donatorsko konferenco za Libanon

Pariz, 2. decembra - Francoski predsednik Emmanuel Macron in generalni sekretar Antonio Guterres sta danes organizirala mednarodno donatorsko konferenco za pomoč Libanonu po uničujoči avgustovski eksploziji v Tripoliju. Na videokonferenci so sodelovali številni voditelji držav, mednarodnih organizacij, donatorjev in drugih zainteresiranih za razvoj Libanona.