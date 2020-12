Zaradi otoplitve v višjih legah nevarnost poledice in žledu

Ljubljana, 3. decembra - V noči na četrtek se ponekod v višjih legah obeta otoplitev, zaradi česar bo sneg prehajal v dež. Na Agenciji RS za okolje (ARSO) zato opozarjajo, da na prehodu med Primorsko in Notranjsko obstaja nevarnost nastajanja žledu in poledice. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bo ponoči sicer zapadlo še 15 do 25 centimetrov snega.