Upravni odbor GZS pretresal protikrizne ukrepe in začrtal smernice za naprej

Ljubljana, 2. decembra - Člani upravni odbor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so na današnji seji, ki je potekala prek spleta, obravnavali ukrepe v okviru protikriznih zakonodajnih paketov ter problematiko minimalne plače. Sprejeli so tudi predlog plana dela GZS za prihodnje leto, ki so ga posredovali v potrditev skupščini zbornice.