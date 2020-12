Logar v povezavi z izključnimi conami v Jadranu pričakuje ravnanje v evropskem duhu

Bruselj, 2. decembra - Slovenija vselej ravna v evropskem duhu in enako pričakuje od evropskih partneric, je danes poudaril zunanji minister Anže Logar v povezavi z navedbami Italije in Hrvaške glede izključnih gospodarskih con v Jadranu. Gre za strateško vprašanje, ki ga nameravajo reševati s strpnim dialogom in ne na očeh javnosti, je še izpostavil.