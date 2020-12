Velika Britanija kot prva odobrila cepivo proti covidu-19

pripravil Mihael Šuštaršič

London, 2. decembra - Združeno kraljestvo je kot prva država na svetu za splošno uporabo odobrila cepivo proti covidu-19 nemškega biotehnološkega podjetja BioNTech in ameriškega farmacevtskega velikana Pfizer. To je omogočil brexit, so se pohvalili v Londonu. Nemški minister za zdravje Jens Spahn se je zavzel, da bi cepiva odobrili tudi v ostali Evropi.