Ponoči ponekod možnost poledice in žledu

Ljubljana, 2. decembra - Agencija RS za okolje (Arso) opozarja, da bo ponoči ponekod na prehodu med Primorsko in Notranjsko možen pojav poledice in žledu. Predvsem v zahodni in osrednji Sloveniji bo ponoči zapadlo še 15 do 25 centimetrov snega. Burja bo gradila snežne zamete, je zapisano na spletni strani agencije.