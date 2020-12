Haag, 2. decembra - V napadu z nožem in požaru v supermarketu v nizozemskem Haagu so bili danes ranjeni trije tam zaposleni, je sporočila nizozemska policija. V povezavi z incidentom so kasneje aretirali 43-letnega moškega. Policija ocenjuje, da zaenkrat nič ne kaže na to, da bi šlo za terorizem.