Sever Italije pobelil sneg

Milano, 2. decembra - Sneg je danes pobelil sever Italije. Padal je celo v nižinah Benečije (Veneta) ter prvič letos v Milanu in drugod po Lombardiji, kjer so se v Mantovi in Cremoni zjutraj zbudili pod snežno odejo. Rumeno meteorološko opozorilo pred sneženjem so objavili tudi na jugu Piemonta, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.