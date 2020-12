Po odstranitvi posledic nesreče odsek gorenjske avtoceste pri Radovljici ponovno odprt

Radovljica, 2. decembra - Gorenjska avtocesta je med počivališčem Radovljica in priključkom Lesce proti Karavankam ponovno odprta. Posledice prometne nesreče, zaradi katere je bil odsek ceste zaprt skoraj tri ure in pol, so odstranjene. Nesreča se je zgodila, ker je voznik tovornjaka na zasneženi cesti izgubil nadzor nad vozilom in zaprl cesto, vanj pa je trčil avtomobil.