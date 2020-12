Slovenija z novimi kongresnimi ambasadorji

Ljubljana, 2. decembra - Znani so letošnji kongresni ambasadorke in ambasadorji, osebe, ki so s svojo predanostjo, zavzetim delom, mednarodno vpetostjo in vztrajnostjo pripomogli, da je Slovenija v preteklih letih gostila mednarodne znanstvene, strokovne in druge poslovne ter športne dogodke. Naziv častnega kongresnega ambasadorja je prejel Igor Papič.