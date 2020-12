Opozicijske stranke zaskrbljene zaradi vzpostavljanja gospodarskih con v Jadranu

Ljubljana, 2. decembra - Opozicijske stranke LMŠ, SD in Levica so zaskrbljene zaradi novic, da se Italija in Hrvaška dogovarjata za vzpostavitev izključno-gospodarskih con v Jadranu. Predvsem jih bega "neodzivnost vlade Janeza Janše" in se sprašujejo, ali morda ne gre celo za kak dogovor med sestrskima strankama, slovensko SDS in hrvaško HDZ.