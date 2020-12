Svetovni pokal v smučarskem teku tudi brez Švedske in Finske

Stockholm/Helsinki, 2. decembra - Smučarski zvezi Švedske in Finske sta se po vzoru Norveške dan prej odločili, da svojih reprezentanc v smučarskem teku zaradi pandemije novega koronavirusa do nadaljnjega ne bosta tekmovali na tekmah svetovnega pokala. Tako Švedov, Fincev in Norvežanov ne bo na tekmah v Davosu in Dresdnu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.