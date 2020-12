V Ljubljani skoraj 2000 aktivnih okužb

Ljubljana, 2. decembra - V torek so največ okužb z novim koronavirusom znova potrdili v Ljubljani (219) in Mariboru (165), v obeh občinah občutno več kot dan prej. Aktivno okuženih je bilo v Ljubljani skoraj 2000. Najvišji delež trenutno okuženih pa so imeli v občinah Kobilje (2,936 %), Križevci (2,708 %) in Gorišnica (2,392).