Podnebne spremembe predstavljajo eno največjih groženj naravni svetovni dediščini

Ženeva, 2. decembra - Podnebne spremembe so postale največja grožnja naravni svetovni dediščini na Unescovem seznamu, med njimi ledenikom in mokriščem. Zaradi podnebnih sprememb je ogrožen tudi avstralski Veliki koralni greben, saj je njegovo stanje kritično, so danes sporočili iz Svetovne zveze za varstvo narave (IUCN).