Zdravniške organizacije pozivajo k nujni prenovi zdravstvenega sistema

Ljubljana, 2. decembra - Koordinacija zdravniških organizacij poziva slovensko javnost in državne oblasti k nujni prenovi zdravstvenega sistema, k njegovi kadrovski in materialni okrepitvi. "V nasprotnem primeru nas bo obdobje po epidemiji pričakalo popolnoma nepripravljene in zdravniki in zobozdravniki za posledice ne bomo mogli prevzeti odgovornosti," je zapisala.