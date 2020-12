Hitra cesta Nova Gorica-Razdrto spet odprta

Zaradi zdrsov tovornih vozil medtem ostaja zaprta gorenjska avtocesta med počivališčem Radovljica in priključkom Lesce proti Karavankam, Avstriji. Zaprt je tudi uvoz Radovljica, promet je oviran pred Podbrezjem proti Ljubljani.

V obe smeri pa ostaja zaprta primorska avtocesta med Senožečami in Nanosom, cesta Medno-Medvode pa je zaprta pri Mednem, še piše na spletni strani prometnoinformacijskega centra.

Zaradi zimskih razmer je na več cestah po državi prepovedana vožnja za priklopnike in polpriklopnike, prav tako iz prometa izločajo tovornjake, težje od 7,5 tone. Razmere dodatno otežuje burja v Vipavski dolini, zaradi česar na hitri cesti med Ajdovščino in razcepom Nanos velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami.

Po Sloveniji sneži in bo napovedih tudi še v prihodnjih dneh. Na cestah so posipne in plužne skupine, potovalni časi pa so daljši. Na pot se odpravite prej kot običajno, svetujejo na prometnoinformacijskem centru. Ne odpravljajte se na pot, če ni res nujno in samo z ustrezno zimsko opremo. Že v noči na četrtek se ponekod obeta otoplitev, sneg bo prehajal v dež, obstajala bo velika nevarnost nastajanja žledu in poledice.

Po napovedih vremenoslovcev, se bo sneženje ponoči v notranjosti še nekoliko okrepilo, po nižinah Primorske pa bo deževalo. Do jutra bodo padavine oslabele in zjutraj v večjem delu države že ponehale. Predvsem v osrednji in zahodni Sloveniji bo do četrtka zjutraj lahko zapadlo več kot 25 centimetrov snega. Burja bo gradila snežne zamete. Danes in v noči na četrtek bo ponekod na prehodu med Primorsko in Notranjsko možen tudi pojav poledice in žleda.