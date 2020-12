Mariborski spletni karierni sejem obiskalo več kot 20.000 mladih

Maribor, 2. decembra - Kariernega sejma poklicev in izobraževanja za osnovno in srednješolce, ki je zaradi epidemioloških razmer letos prvič potekal v virtualni obliki, se je udeležilo več kot 20.000 mladih obiskovalcev. Na 505 spletnih dogodkih se je predstavilo 118 razstavljavcev, so sporočili iz mariborske občine, ki je s še nekaj organizacijami pripravila dogodek.