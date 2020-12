Odbora za zunanjo politiko in zadeve EU glede Janševe zunanje politike

Ljubljana, 3. decembra - Parlamentarna odbora za zunanjo politiko iz zadeve EU bosta popoldne na skupni seji na zahtevo opozicijskih strank LMŠ, SD, Levica in SAB razpravljala o zunanjepolitičnih stališčih premierja Janše. Po njihovem mnenju so ta stališča "v nasprotju s strateškimi usmeritvami zunanje politike in poslabšujejo ugled Slovenije".