Cigler Kralj v poslanici ob mednarodnem dnevu invalidov izpostavil skrb za to ranljivo skupino

Ljubljana, 2. decembra - Minister za delo Janez Cigler Kralj je v poslanici ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembru, izpostavil, da se invalidi še posebej v času epidemije srečujejo s številnimi težavami pri dostopnosti do storitev in dejavnosti. V teh časih je treba najprej poskrbeti za tiste, ki potrebujejo veliko podpore in med njimi so tudi invalidi, je poudaril.